Dai lampioni arriverà una luce tutta nuova

Anche a questo giro tra quelli della riviera del Parco, è il Comune di Gardone Riviera a ricevere una bella scossa da Regione Lombardia tramite il bando «Illumina»: assegnati 753.597,63 euro di stanziamento (solo 10 su 55 sono stati i progetti bresciani finanziati su 208 domande presentate), dote necessaria per abbattere l’inquinamento luminoso. Allo stato attuale il territorio comunale è caratterizzato da una grande difformità nelle tipologie delle sorgenti luminose: la conversione di tutte in un’unica sorgente Led, consentirà una miglioria anche dal punto di vista estetico e qualitativo dell’intera area urbana, generando coerenza percettiva. L’intervento, in programma nel 2023, prevede anche un sistema di controllo intelligente che supera il concetto della semplice regolazione del flusso luminoso dei corpi illuminanti, ma che può adattarsi alle condizioni di fruizione, in modo tale da massimizzare il risparmio, consumando energia soltanto nella misura in cui è richiesta, con un risparmio previsto del 44,21% di consumi. In totale sono presenti sul territorio comunale 1607 apparecchi illuminanti, e le lampade Led sono la maggioranza (86%). Alcune di queste sorgenti non sono però funzionanti, di vecchia generazione e a fine vita. «Buona parte dell’illuminazione risulta già a Led per un totale di 1378 punti – spiega l’ufficio tecnico comunale – e il numero totale di punti su cui interverremo sarà di 1588 in quanto i restanti sono apparecchi di segnalazione non funzionali». •. L.Sca.