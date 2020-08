Dal Garda in tv sulle orme della storia

L’attesa è finita. Stasera arriva in «prime time» sul grande schermo il Gibba, al secolo Paolo Campanardi da Toscolano Maderno. Su DMax, il canale 52 del gruppo Discovery Italia, al via c’è la serie «Metal detective»: il 36 enne gardesano sarà protagonista grazie alla sua grande passione per l’avventura, iniziata nel 2015 con il «Gruppo ricerca». Esperto rifugista, negli episodi Campanardi sarà armato del suo fedele metal detector e andrà alla ricerca di oggetti ancora nascosti nelle profondità del nostro Paese, dalle Dolomiti ad Anzio, passando dalla linea gotica in Toscana, per scovare i reperti più rari e preziosi. Lo scorso anno Paolo Campanardi venne contattato dalla produzione perché avevano scoperto che il suo profilo Facebook «Gibba adventure» aveva collezionato 80 mila utenti che seguono le pagine, 10 milioni di visualizzazioni video complessive e 15 milioni di utenti raggiunti dai suoi post. (...)

L.SCA.