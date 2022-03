Dal Trentino alla Valvestino è un unico gigantesco fronte

Dal Trentino fino all’alto Garda, con la rapidità di un cerino acceso. Le fiamme hanno ripreso vigore dalla località San Martino, nel Comune di Bondone e poi, alimentate dal vento, hanno rapidamente scollinato nel versante bresciano di Valvestino al limite nord del Parco alto Garda. Per arginare le fiamme nei pressi di Bocca Valle sopra località Messane, appena dietro il borgo di Persone (una delle 5 frazioni comunali di Valvestino), decine di volontari hanno raggiunto la zona da tutto il comprensorio. Dai Volontari del Garda di Salò alle squadre antincendio boschivo del Parco e Tignale soccorso, con i Vigili del Fuoco di Salò e gli ausiliari di Tremosine, oltre alla Protezione civile e le varie associazioni locali degli Alpini, tutti però impossibilitati a raggiungere il fronte dei roghi: troppo impervio, a tratti inaccessibile e per questo troppo rischioso per gli stessi operatori. «Purtroppo l’incendio va alla grande e si può fare ben poco da terra per arginarlo – spiegava ieri il direttore delle operazioni di spegnimento, Marco Mozzi della Comunità montana di Valle Sabbia -:la zona in questo momento è inaccessibile». Ieri nelle ore centrali della giornata le fiamme alimentate da nuove folate di vento in quota e dal terreno molto secco, hanno ripreso vigore rendendo necessario l’invio di quattro velivoli. Dal cielo sono intervenuti due elicotteri dei Vigili del fuoco, l’Erickson del corpo forestale e due Canadair del corpo nazionale dei Vigili del fuoco. I primi due hanno utilizzato per il rifornimento le vasche approntate nella notte sulle radure circostanti dai Volontari del Garda e dai tecnici della Comunità montana dell’alto Garda, mentre i Canadair hanno utilizzato come punto di prelievo dell’acqua il lago d’Idro, per l’occasione interdetto dall’Autorità di Bacino di Salò alla navigazione e alle immersioni fino al termine dell’emergenza in corso. Sul versante trentino, accanto all’incessante lavoro da terra svolto dai corpi di Bondone-Baitoni, Storo, Condino e Brione, ieri mattina il sindaco di Bondone Chiara Cimarolli ha firmato il decreto di istituzione del Centro operativo comunale di protezione civile e con un'ordinanza ha interdetto l'accesso alle zone interessate dall'incendio per evitare rischi per l'incolumità delle persone, chiudendo tutte le entrate all’area. Il bilancio ieri sera all’ora di cena, quando i due Canadair sono rientrati a Genova, parlava di 80 ettari di bosco solo sulla zona bresciana in meno di 24 ore, distrutti dalle fiamme. «Stima molto di massima - afferma il direttore Marco Mozzi -. Un fronte siamo riusciti parzialmente a contenerlo grazie anche al personale di terra, ma un altro fronte in quota è ancora attivo. Si riprende alle 6.30, sperando di riavere i due Canadair. Purtroppo sono tante le emergenze». •. L.Sca. © RIPRODUZIONE RISERVATA