Depuratore, avanti con Lonato E il commissario si allontana

Avanti con il progetto di Lonato. Il «fantasma» del commissario aleggiato sulla Cabina di regia alla vigilia della convocazione, alla fine non si è materializzato. È caduta nel vuoto la richiesta presentata lunedì dal presidente della Comunità del Garda Mariastella Gelmini e dal leader di Ats Garda Ambiente Giovanni Dal Cero, che invocavano l’intervento di un tecnico «super partes» per traghettare il progetto del depuratore del Garda verso lidi sicuri. Che, per le due istituzioni, non è Esenta. Alla presenza dei funzionari del ministero dell’Ambiente Maddalena Mattei Gentili e Francesco Napolitano, Ats Garda, il segretario generale della Comunità del Garda Pierlucio Ceresa, le Regioni Lombardia e Veneto, Ato e Verona e Brescia, la riunione si è conclusa con un rinvio, o meglio con una pausa di riflessione tecnica che non modificherà gli scenari. Il time out servirà a sciogliere i dubbi sulla scelta di costruire l’impianto a Lonato presentata dall’Ato di Brescia. (...)

