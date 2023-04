Depuratore del lago, il ministro rimette la palla a centrocampo

Depuratore del Garda: punto e a capo. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin convocherà a breve le Regioni Lombardia e Veneto e la Provincia autonoma di Trento per cercare una soluzione il più possibile condivisa. La novità – che rimescola per l’ennesima volta le carte - è emersa al termine dell'incontro di ieri con una delegazione di parlamentari bresciani e consiglieri regionali, l’esponente del Broletto Marco Apostoli ed i rappresentanti del Presidio 9 Agosto. «Il ministro si è preso l'impegno a convocare un tavolo tra gli enti locali rivieraschi – confermano in una nota congiunta i deputati Devis Dori di Alleanza Verdi e Sinistra, Gian Antonio Girelli e Antonella Forattini del Pd -. Plausibile che venga ridiscusso anche l'accordo che nel 2017 portò alla separazione della gestione della depurazione del Garda». Rispetto al tema del commissariamento, «è stata rinnovata la richiesta di annullare la nomina e restituire le decisioni ai territori – spiega Dori -. È stata ribadita la preoccupazione per la salute del fiume Chiese in caso di prosecuzione dell'attuale progetto di depurazione dei reflui fognari prodotti dal Garda negli impianti di Gavardo e Montichiari. Sarebbe assurdo procedere con le successive fasi dell’iter senza aver prima l'esito dello studio di ecologia fluviale commissionato dal Pirellone». La palla dunque torna alla Regione. «Vorremmo capire come si porrà al tavolo sia rispetto al commissariamento che al progetto – affermano Girelli e Forattini -. Vogliamo chiarezza: il ministro si è dimostrato disponibile, ora la Regione non può fare come Ponzio Pilato». Presente all'incontro anche una delegazione del Movimento 5 Stelle, con il consigliere regionale Paola Pollini ed il coordinatore bresciano Dino Alberti. «Purtroppo il ministro non ha preso una posizione precisa, rinviando ogni decisione ad un futuro incontro con gli enti locali di Lombardia, Veneto e Trentino. È sembrato di assistere allo scaricabarile a cui sono ricorse per 5 anni la Lega e dall’ex assessore Pietro Foroni. Un rimpallo di responsabilità che alla fine lascia i territori con il cerino in mano». Tuttavia «vogliamo essere propositivi – aggiunge Paola Pollini -, perché la tutela dell’ambiente è interesse di tutti. Depositeremo quindi in Consiglio regionale un atto che impegni l’assessore a ribadire le istanze che abbiamo rappresentato oggi, al tavolo ministeriale». Soddisfatti i rappresentanti del Presidio 9 Agosto. «La nostra richiesta è stata chiara – spiega Sergio Aurora -: sospendere l'iter del progetto in attesa che venga fatto lo studio ecologico sul fiume Chiese e rimuovere la figura commissariale. Con la convocazione di un tavolo tecnico tra le due Regioni si apre uno spiraglio importante, che permette di approfondire ulteriormente la situazione». Il protocollo d'intesa siglato nel 2017, basato sull'urgenza infondata della dismissione della sublacuale, «è alla base di tutta l'operazione della separazione della depurazione - aggiunge Alessandro Scattolo -. Quell'accordo va rimesso in discussione, anche perchè lo scenario in sei anni è cambiato: la crisi idrica, l'aumento dei costi delle materie prime, gli esiti dei monitoraggi sulle condotte. Riteniamo ci siano tutte le condizioni per darsi il tempo di ricomporre la frattura politica, riaprire il dibattito, ridare la parola ai territori e accogliere le istanze di comitati e cittadini. E' implicito che in questa fase deve rimanere tutto fermo». Per il Presidio 9 Agosto «la soluzione ideale è quella di mantenere la depurazione all'interno del bacino gardesano, con corpo ricettore il Mincio, che è l'emissario naturale del Garda, continuando ad utilizzare l'impianto di Peschiera, con gli interventi e investimenti che sono necessari». E proprio in tema di allarmismi ingiustificati Marco Apostoli osserva: «Ags Verona afferma che il depuratore bresciano è indispensabile per uscire dalle infrazioni europee, ma dimentica o non sa che nel progetto del collettore non sono coinvolti Comuni nel mirino dell’Ue». •.