Desenzano, candidati sindaco a confronto L'incontro in streaming sulla pagina Facebook di Bresciaoggi

Ci saranno tutti, «in presenza» e in streaming, i sei candidati sindaco in lizza per le elezioni comunali di Desenzano che si terranno il 12 giugno per il primo turno e richiameranno il cittadini alle urne il 27 nel caso (probabile) di ballottaggio. Il confronto, il primo con tutti i protagonisti delle prossime votazioni, si svolgerà domani sera, venerdì 3 giugno, dalle 20.30 all’Auditorium «Celesti» in via Carducci, situato fra il municipio e la ex Ragioneria, per iniziativa del Gruppo cronisti della Lombardia, facente parte dell’Associazione lombarda dei giornalisti. A moderare l’incontro sarà Giuseppe Spatola, redattore di Bresciaoggi e vicepresidente del Gruppo cronisti lombardi, a coordinare il dibattito che coinvolgerà il sindaco uscente Guido Malinverno e gli sfidanti Stefano Terzi, Andrea Spiller, Patrizia Solza, Eugenia Ghinda ed Ernesto Taveri. Il confronto potrà essere seguito in diretta sulla pagina Fb di Bresciaoggi e il giorno dopo sul sito web del nostro quotidiano. •.