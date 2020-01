Polizia locale, arriva l’agente «Robocop»

La Polizia locale di Desenzano ora dotata di nuovi strumenti tecnologici all’avanguardia, cofinanziati dalla Regione Lombardia, per dare un giro di vite senza precedenti, dal cielo alla terra, nell’ottica di garantire sempre più un servizio di prevenzione e sicurezza. IL PROTAGONISTA è il drone Dji Spark300 Policekit, un quadricottero avanzato che in soli 300 grammi trasporta una telecamera 12 Mp full Hd, sensori frontali e «pilota automatico» per evitare gli ostacoli e tornare alla postazione in totale autonomia. Il quadricottero, offrendo una visione ad alta precisione dal cielo, potrà essere impiegato per individuare, ad esempio, abusi edilizi, discariche abusive (una è stata scoperta di recente a San Martino), coperture in amianto, sversamenti anomali a lago, ma anche per rilievi su incidenti stradali gravi e per la ricerca di persone disperse. (...)

Silvia Avigo