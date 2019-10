Le prime nubi sul futuro dell’Asst del Garda, azienda ospedaliera che ha in Desenzano il suo quartier generale e da cui dipendono i nosocomi di Manerbio-Leno, Gavardo-Salò e Lonato, erano comparse già in febbraio, quando spuntarono dalla Regione Lombardia certe bozze di riordino (leggi: ridimensionamento) abbastanza nefaste, ma pur sempre bozze. Poi questi timori, in particolare per le prospettive dell’ospedale di Desenzano, sono cresciuti a effetto valanga, tra voci, ipotesi e paure, fino a quando ieri i sindacati dei lavoratori della sanità hanno scoperchiato il vaso. PER VENERDÌ alla Camera del lavoro di Brescia hanno convocato una conferenza stampa di tutte le organizzazioni sindacali del comparto, per rendere pubblici i loro timori in merito a, così scrivono, «la situazione dei 2.700 lavoratori e medici dell’Asst del Garda alla luce della futura riorganizzazione ipotizzata dal direttore generale dottor Scarcella il 18 settembre». (...)

Valentino Rodolfi