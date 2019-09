Diventa realtà il teatro rosso Al Vittoriale si avvera un sogno

Sono iniziati in settimana al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera i lavori per la pavimentazione in marmo del Parlaggio, l’anfiteatro che ospita la prestigiosa rassegna musicale estiva. L’OBIETTIVO è la copertura delle gradinate ora in cemento con il marmo rosso di Verona, secondo le volontà di Gabriele D’Annunzio: con la nuova superficie sarà realizzata dopo 90 anni l’idea della «conca marmorea sotto le stelle», immaginata dal Vate e progettata nel 1930 dall’architetto del Vittoriale Giancarlo Maroni. Grazie a Giordano Bruno Guerri, dal 2008 presidente della Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani», che con la sua gestione ha portato a un rinascimento del complesso monumentale di Gardone Riviera, ora anche questo tassello del progetto di «riconquista» potrà realizzarsi. Un traguardo reso possibile anche o soprattutto dal decisivo supporto di Regione Lombardia e nello specifico dell’assessore alla cultura Stefano Bruno Galli. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

L.SCA.