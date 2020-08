Domeniche ecologiche: blocco totale delle auto

Scatta oggi l’operazione «auto zero» in centro a Sirmione: l’Amministrazione comunale ha deciso di pedonalizzare completamente la penisola tutte le domeniche di agosto e il giorno di Ferragosto. La stagione turistica sta finalmente ingranando e ora vede un importante flusso di visitatori, tanti italiani e il tanto atteso ritorno di tedeschi, olandesi e svizzeri: una boccata d’aria fresca per l’economia locale ma anche un problema sul piano della sicurezza: il centro per la sua conformazione con vie molto strette non è adatto ad accogliere auto, perché impediscono ai pedoni di rispettare la distanza di sicurezza minima durante il loro passaggio. Auto off limits dalle 14 alle 19 alla domenica, dunque: il divieto varrà anche per gli ospiti delle strutture ricettive dotate di parcheggio che dovranno lasciare l'auto nello spazio a loro riservato in piazzale Porto, potendo raggiungere il loro hotel a piedi o facendosi accompagnare da una delle golf car elettriche del GrifoParking. (...)

S.AV.