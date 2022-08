Don Franco al giro di boa dei 50 anni di sacerdozio

Grande festa oggi a Turano per il 50mo anniversario di ordinazione sacerdotale del parroco della Valvestino, don Franco Bresciani. Dopo la messa delle 11 il via ai festeggiamenti con il momento conviviale organizzato alla sede del gruppo alpini e l’incontro con la comunità della valle che nell’ottobre 2016 ha avuto il piacere di riaccoglierlo visto che era già stato parroco di Armo e Magasa dal 1984 al 1996, compresi anche Turano e Bollone negli ultimi due anni di sacerdozio in valle. Ora invece oltre ai quattro borghi, don Franco Bresciani è parroco anche di Moerna. Nel mezzo ricordiamo, le esperienze sacerdotali di Brozzo, Barghe e a Provaglio Valsabbia. Don Franco Bresciani, classe 1947, è stato ordinato sacerdote il 10 giugno del 1972. E’ stato poi vicario in S. Anna, a Brescia (1972-1980) e vicario a Bovegno (1980-1984). Dal suo ritorno in valle nel 2016 molti passi sono stati compiuti soprattutto in campo turistico: la Valvestino ormai è abbastanza conosciuta, ma nello stesso tempo è purtroppo continuato inesorabile, lo spopolamento dei paesi della Valle che sono più che dimezzati. Magasa allora contava, presenti in inverno, circa 180 persone, oggi sono ridotti a 70 circa, Armo da 110 a circa 40; Cadria da 13 a 3; Bollone da 44 a 12 e così è per gli altri due paesi di Moerna e Turano. L’unico modo per fermare il degrado incrementando la presenza dell’uomo? Con la viabilità. Non è infatti un caso se da queste parti si attende la nuova galleria che dal bivio Turano-Armo sboccherà dopo una quindicina di minuti a Baitoni, in Trentino.•. L.S.