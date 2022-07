Dopo il rogo di 18 mila galline sui capannoni scatta la bonifica

Il giorno dopo il disastro, a Sedena c'è solo la conta dei danni. L'incendio divampato domenica pomeriggio in via Chiappini ha lasciato una scia di morte e distruzione: è rimasto poco o nulla del capannone (da 1.200 metri quadri) da cui si sono scatenate la fiamme. Al suo interno c'erano circa 18 mila galline ovaiole: non se n'è salvata nessuna, tutte morte bruciate o schiacciate dal crollo del tetto della struttura. Si stima una sciagura da oltre 100 mila euro, e il dato sarebbe al ribasso. L’azienda interessata è la Società agricola avicola del Garda, con sede a Bedizzole, che fa riferimento al noto gruppo Roberti, operativo da 60 anni nel settore della produzione di uova, con stabilimenti in tutta Italia, sul Garda anche a Colà di Lazise, e poi in Lombardia, Piemonte, Emilia, Lazio. Ieri mattina è proseguita la bonifica dei Vigili del fuoco, con l'atteso sopralluogo di Arpa e dei veterinari di Ats: si lavora alla rimozione in sicurezza delle carcasse, e si cerca di capire l'eventuale presenza di amianto. Non c'è modo di salvare il capannone, che dovrà essere demolito e ricostruito. L'allarme era stato lanciato domenica alle 17.30 dagli operai in quel momento al lavoro: l'ipotesi è che il rogo sia stato scatenato dal corto circuito di un motore elettrico, forse da uno dei nastri trasportatori o dall'impianto di ventilazione. Gli accertamenti sono in corso. In pochi minuti lingue di fuoco alte diversi metri hanno avvolto la struttura: in cielo si è levata una colonna di denso fumo nero visibile a chilometri di distanza, praticamente da tutto il lago. Sul posto squadre e mezzi dei Vigili del fuoco di Brescia, Desenzano, Salò e Castiglione, con tre autobotti e l'autoscala: per domare le fiamme ci sono volute diverse ore, fino a tarda sera, ma le operazioni di bonifica sono proseguite anche di notte e continuavano anche ieri. Il pronto intervento dei pompieri ha scongiurato danni ben peggiori: i militi sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando che raggiungessero altri due capannoni vicini. A fronte di 18 mila galline morte, ne sono state salvate altrettante, forse il doppio. Sul posto anche un'ambulanza di Garda Emergenza, per soccorrere un operaio che avrebbe presentato lievi segni di intossicazione. Sono giorni complicati a Lonato sul fronte incendi: altro allarme ieri mattina nella zona del Tiracollo, dove hanno preso fuoco il bosco e le sterpaglie, fortunatamente senza gravi conseguenze. In questo caso, l'ultimo focolaio è stato spento dai Vigili del fuoco prima ancora di mezzogiorno. •.