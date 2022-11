Due giovani escursionisti "incrodati" sopra Limone: salvati dal Soccorso alpino

"Incrodati" durante una gita nell'Alto Garda e salvati dalle squadre che vegliano su chi in montagna si ritrova ad aver bisogno di aiuto. L'allertamento è arrivato alle 14 di sabato 12 novembre: gli uomini del Soccorso alpino bresciano, Stazione di Valle Sabbia della V Delegazione del Cnsas, si sono mobilitati immediatamente.

Due giovani escursionisti, una ragazza e un ragazzo, entrambi nati nel 2000, erano in difficoltà alla base di una parete di roccia, nella zona di Limone del Garda: non riuscivano a proseguire in salita, ma anche la ripida discesa faceva loro paura. Allora hanno chiesto aiuto con il cellulare.

La centrale ha subito mandato sul posto il Soccorso alpino, cinque i tecnici impegnati, che sono partiti verso il luogo indicato dalle prime coordinate pervenute. A metà della traccia, grazie alle coordinate fornite da Sms Locator, le squadre sono state reindirizzate sul sentiero della Vertical di Limone n. 136, verso il Dosso dei Roveri: lì i soccorritori hanno individuato i due ragazzi: erano entrambi in buone condizioni fisiche, solo un po' spaventati.

I tecnici hanno attrezzato una corda fissa e li hanno imbragati; una volta portati in salvo, li hanno accompagnati e poi legati in corda corta fino alla strada. Le squadre sono rientrate nel tardo pomeriggio.

Il Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico si occupa degli interventi di carattere tecnico - sanitario in ambiente impervio, in stretto coordinamento con il sistema dell’emergenza urgenza sanitaria, in Lombardia rappresentato da Areu, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112.