Due opzioni per la stazione Tav Parte il pressing sul Ministero

«Non perdiamo questo treno»: è il grido dei rappresentanti di Forza Italia che chiamano così a raccolta la politica, locale e non, per sostenere il progetto della nuova stazione Tav del lago di Garda. Nel merito esiste uno studio di fattibilità, richiesto dal Cipe (su pressing di Regione Lombardia) nel 2017 e poi realizzato nel 2018: sul piatto due ipotesi progettuali, la soluzione Ovest e la soluzione Est. La prima, quella giudicata più realistica, prevede la nuova stazione a un paio di chilometri dal casello A4 di Sirmione, in mezzo ai vigneti di San Martino e tra le località Armea, Pergola e Morone, a cui verrebbe affiancata anche una fermata per la linea storica, nuovi parcheggi e viabilità, una stazione per i bus, pista ciclabile e bike park. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola