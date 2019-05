Duecento profughi sfruttati in campi e vigne

Ricevevano una paga da fame per vendemmiare o lavorare nei campi del Bresciano e del Trentino. Ma la nostra provincia era anche un terminale della rete di sfruttamento della manodopera agricola straniera portata alla luce dalla Guardia di Finanza di Riva del Garda in collaborazione con l'Inps di Brescia. Due anni di indagini hanno portato alla denuncia di tre persone e alla scoperta di 200 lavoratori clandestini, 60 utilizzati nel Bresciano. Quasi tutti profughi reclutati da «caporali» all’uscita dei centri di accoglienza. Che venivano poi smistati a seconda delle esigenze del mercato anche nelle vicine province. In alcuni casi le squadre di braccianti in «nero» sono state impiegate anche in località del Piemonte e dell’Emilia Romagna. L'indagine era stata avviata nel settembre 2017, dopo che la Polizia comunale Alto Garda e Ledro aveva trovato su due furgoni 25 indiani e africani denutriti, in condizioni precarie di igiene e di salute, provenienti da alcune campagne della zona. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

N.P.C.