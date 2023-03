Educazione ambientale con una marcia in più

Quattro incontri, quattro chiavi di lettura, quattro voci autorevoli della scienza per leggere in modo eclettico e trasversale il tema dell'ambiente. Con un focus speciale sul Garda, primo bacino idrico d’Italia. La Fondazione Francesco Soldano porta a Desenzano il «Progetto Ambiente - La Fabbrica del Mondo», rivolta agli studenti delle superiori e nell'alveo de «LeXGiornate Young», un percorso di educazione alla responsabilità ambientale, fortemente voluto dall'assessore alle politiche educative e giovanili Cristina Degasperi. «I giovani sono i “nativi“ nel problema causato dalle generazioni che li hanno preceduti e questo progetto è un cantiere per tutti - spiega il presidente della Fondazione, Daniele Alberti -. Il loro punto di vista è diverso dal nostro ma preziosissimo. Raccoglieremo spunti e stimoli straordinari». Il coordinamento scientifico del progetto è affidato al professor Telmo Pievani, noto filosofo della biologia, evoluzionista, saggista, presentatore e autore televisivo e teatrale, coautore e conduttore del programma Rai «La fabbrica del mondo», che coniuga lo stile della narrazione teatrale con la divulgazione scientifica, il racconto cinematografico, le conversazioni con voci autorevoli della scienza, per raccontare il mondo contemporaneo intorno a temi di grande rilievo. «La Fabbrica del mondo si è inceppata ed è l’insieme di tutte le relazioni tra la specie umana e biosfera - afferma Pievani-. Tra i giovani si stanno diffondendo i due virus opposti dell’eco-ansia e dell’indifferenza. Cercheremo di trovare le giuste parole ed evitare ogni paternalismo sollecitando le loro domande». Il primo video-incontro verrà trasmesso il 7 marzo e avrà uno sguardo largo nel tempo e nello spazio e sarà guidato proprio da Telmo Pievani personalmente. A seguire verrà trattato: il cambiamento climatico con la climatologa e glaciologa Elisa Palazzi, la biodiversità, quella minacciata, quella ad ampio raggio, con la ricercatrice Maria Chiara Pastore, e il fattore salute con Paolo Vieneis, medico, uno dei più importanti epidemiologi al mondo. I docenti svilupperanno un percorso basato sul confronto e d’apprendimento e il progetto si concluderà al Teatro Alberti il 20 maggio, quando studenti ed esperti si incontreranno dal vivo. «I ragazzi sono il futuro e dimostrano di avere a cuore il tema dell’ambiente - sono state le parole dell’assessore di Desenzano, Cristina Degasperi -. Abbiamo gravi colpe, in passato se ne è solo parlato e adesso vediamo le conseguenze anche sul nostro lago. Credo nei giovani e in questo stupendo progetto». •. S.Avi.