Ex Alberghiero pieno di amianto Parte la bonifica

[FIRMA]Ottenuto il contributo per la bonifica, lo step successivo è capire adesso quando il vecchio edificio scolastico dell’istituto alberghiero «Caterina de’ Medici» di Gardone Riviera, svuotato dopo il trasloco nella nuova sede, potrà essere riconsegnato al Comune per riqualificarlo è farne la nuova scuola media.Giorni fa si è svolto un incontro tra i funzionari provinciali e il sindaco Andrea Cipani per concordare i tempi della riconsegna dell’immobile.[CROSSHEAD]IL PROBLEMA è l’amianto, che nel vecchio edificio purtroppo è presente: per evitare dispersioni del materiale, bisogna rimuoverlo prima di cominciare qualsiasi altro intervento di tipo edilizio.«Vorremmo partire con i lavori entro fine anno - dice il sindaco Andrea Cipani - ma per farlo è necessario rientrare nella gestione dell’edificio di proprietà comunale».Un paio di mesi fa Regione Lombardia ha concesso al Comune un finanziamento a fondo perduto di 443 mila euro per bonificare tutto l’edificio dall’amianto. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Luciano Scarpetta