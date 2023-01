Formula Plodari per il rilancio «Eventi non stop»

«Scommessa vinta. Contro chi non ci credeva, contro “i disfattisti” e le tante critiche». E per l’assessore al turismo di Desenzano, Daniela Plodari, è solo l’inizio. Gli eventi natalizi, comprese le tanto contestate luminarie, sono stati un successo (all’ultimo dell’anno si stima la presenza di oltre 8 mila persone). E il programma per il 2023, svelato in anteprima a Bresciaoggi, sarà innovativo e di richiamo. «Desenzano deve puntare sul turismo ed essere attrattiva 12 mesi l’anno - ribadisce Plodari -. Mantengo la promessa: vinta la mia prima sfida come assessore, non mi fermo. Commercianti e cittadini sono stati soddisfatti del Natale, ogni evento è stato partecipassimo, apprezzato e al contempo sostenibile. I soldi investiti sono stati ben spesi e sono tornati in termini di economia e attrattività». Da fine gennaio Desenzano, dalle piazze agli scogli del lungolago, sarà coloratissima, in arrivo c’è la Cracking Art, il movimento artistico che spopola in Europa con l’esposizione di sculture in plastica riciclata che non mancherà di attrarre numerosi visitatori. A febbraio il protagonista sarà il Carnevale, passando dalla sfilata delle dame veneziane alla famiglia Addams (tornata in voga tra i giovani) su un’auto lunga 6 metri. «Per San Valentino avevo proposto il mondo delle mongolfiere, con giovani coppie che avrebbero potuto brindare e scambiarsi ad alta quota la loro promessa d’amore: «Purtroppo l’idea è stata cassata», si rammarica Plodari. Marzo verrà dedicato alle donne: la mostra «Le dive italiane» esporrà anche abiti originali delle più celebri attrici, ma anche il drammatico tema della violenza sulle donne sarà trattato. Ad aprile saranno 45 banchi del mercato di Forte dei Marmi ad animare il centro e per Pasqua vari allestimenti a tema verranno messi un po’ dappertutto. Poi da fine aprile fino al primo maggio piazza Cappelletti ospiterà la grande cupola della scienza: un’immersione interattiva per famiglie e bambini. E poi si potranno ammirare i madonnari, sul lungolago verrà presentata una tra le più grandi collezioni al mondo di giochi antichi mentre Rivoltella ospiterà l’evento «Favole di sabbia». «La stagione estiva lascerà a bocca aperta - conclude Plodari -. Concerti con grandi artisti, spettacoli mai visti, fontane danzanti, non anticipo altro. Desenzano tornerà a vivere tutto l’anno». •. S.Avi.