Frane e alluvioni, è scattato il «piano B»

In tutta l’area fra Toscolano Maderno e Limone, ultimo paese bresciano al confine trentino, il territorio rimane sempre in ostaggio del pericolo frane e in balìa del rischio di alluvioni. Dunque è opportuno l’intervento messo in campo dal Comune di Gardone Riviera sul fronte idraulico-forestale. «Tutto finalizzato al ripristino e al mantenimento della funzionalità idraulica lungo i corsi d’acqua che dall’entroterra comunale scorrono verso la riviera del lago - spiega il responsabile dell’area tecnica, Giacomo Frigerio -. Già dopo il violento temporale di ottobre, l’amministrazione ha dovuto realizzare i classici lavori “di somma urgenza” (100 mila euro) per ripulire dalla vegetazione e del materiale un paio di briglie poste a monte dell’omonimo torrente nei pressi dell’abitato di Supiane. Ora per rimediare ai danni provocati dal “trasporto solido”, nelle prossime settimane sono in cantiere altri interventi lungo il tracciato del rio, soprattutto dove la pendenza è eccessiva». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

L.SCA.