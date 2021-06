In manette un 34 enne protagonista nei giorni scorsi di una maxi rissa in paese

Sabato era stato uno dei protagonisti della rissa tra ragazzi che aveva trasformato il centro di Bedizzole, questo pomeriggio il giovane (classe 1988) è stato arrestato per essere fuggito ad un controllo dei carabinieri seminando il panico al volante della sua automobile nel paese tra la città e il Garda. Hanno dovuto faticare parecchio i carabinieri per raggiungerlo e acciuffarlo. Tutto è iniziato quando il ragazzo, con troppo alcol in corpo per potersi mettere alla guida, alla vista dei carabinieri del Norm di Desenzano e quelli delle Sio (Squadre di intervento operativo del III Regimento carabinieri Lombardia), fermi a bordo strada per normali controlli, ha pigiato il piede sull'acceleratore cercando di fare perdere le proprie tracce. I militari si sono lanciati al suo inseguimento. Il giovane a tutta velocità ha imboccato un tratto di una rotonda contromano finendo contro un dosso che ha messo fine alla corsa dell'auto. Il 33 enne a quel punto ha cercato di fuggire, ma è stato arrestato nonostante abbia provato in tutti i modi a divincolarsi.