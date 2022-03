Gardesana «alternativa» Ci vuole un commissario

Si incrociano le dita alla voce viabilità sull’asfittica strada Gardesana. Venerdì dal senatore Adriano Paroli e da Claudia Carzeri, presidente della Commissione regionale Territorio e Infrastrutture (in visita in alto Garda con tappe a Limone e a Gargnano «dall’amico Gianfranco Scarpetta») è giunta la notizia di un nuovo Decreto Sblocca Cantieri che si affaccia alle Camere. Il Decreto potrebbe accelerare, con la nomina di un commissario e procedure abbreviate, la realizzazione della galleria «alternativa» fra Gargnano e Limone per bypassare il tratto più trafficato della 45 Bis. «Proprio qui da Gargnano - rivela Claudia Carzeri -tempo fa giunse la sollecitazione per portare avanti la variante in galleria della Gardesana. Con Claudia Terzi (assessore alle Infrastrutture di Regione Lombardia) scrivemmo al Ministero, l’ente proprietario della strada è Anas, per chiedere la nomina di un Commissario straordinario per sbloccare la situazione e dettare i tempi : ora ci sono i soldi e il progetto. Si tratta di capire come muoversi». Alla voce «come muoversi» si intende sbloccare l’impasse del sito per lo smaltimento del materiale di scavo della roccia, che è oggetto di controversia fra i Comuni. L’opera da realizzare è un nuovo tunnel destinato a bypassare le tre gallerie esistenti, D’Acli (930 metri), Eutemia (60 metri) e Dei Ciclopi (655 metri), ormai diventate una Via Crucis per automobilisti, pendolari e turisti. La larghezza della sede stradale e la volta ogivale dei tre vecchi tunnel non permette infatti più da decenni il transito contemporaneo di mezzi pesanti provenienti da direzioni opposte. Il costo dell’opera ammonta a circa 80 milioni di euro la cui competenza è in capo ad Anas e al Ministero delle infrastrutture. Il progetto definitivo dell’opera è stato redatto da Anas e approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con prescrizioni, nello scorso gennaio. «Proprio con lo “Sblocca cantieri” – illustra il senatore Adriano Paroli, vice presidente della Commissione lavori pubblici - si nominano dei commissari che assicurano i tempi e il superamento di questi ostacoli. A fronte di un Comune o di un problema, c’è il commissario che impone le cose superando le resistenze evitando ricorsi. Dalla settimana prossima tenteremo di inserire nel Decreto anche l’opera del tunnel tra Gargnano e Tignale. Chiaramente il Ministero propone alcuni progetti che servono a sbloccare il Paese, noi ne proponiamo altri, si integrano e questo diventa il progetto di commissariati che hanno la priorità per partire il prima possibile. Inserire la Gardesana vuol dire mettere un commissario che risponde dell’iter e che può intervenire accelerando. Anas è pronta ed ha anche i finanziamenti. Il problema del sito per lo stoccaggio del materiale prima o poi in qualche modo dovrà essere superato». •.