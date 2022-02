Gardesana intasata Petizione «on the road»

Con l’approssimarsi della bella stagione tornano come sempre d’attualità le problematiche legate alle code sulla strada Gardesana, in particolare nel tratto più critico da Gargnano a Salò. Sono 15 chilometri da percorrere quasi quotidianamente a passo d’uomo e con cristiana rassegnazione, in balia di code e rallentamenti generati dalle decine di intersezioni ed attraversamenti pedonali sul promontorio di Toscolano Maderno, dal semaforo di Gardone Riviera e a Barbarano di Salò, senza la possibilità di optare su strade alternative. Vero che resta sul tavolo il mega-progetto del tunnel parallelo tra Gargnano e Tignale, ma gli .imbuti» sul percorso non finiscono lì, come dimostra la situazione del centro abitato di Toscolano Maderno. Per questo motivo, e probabilmente non sapendo più a che Santo votarsi, a Toscolano Maderno il gruppo civico Centro Comune ha lanciato una petizione on line sulla piattaforma Change.org per sollecitare Regione Lombardia nel realizzare un percorso alternativo che decongestioni il traffico veicolare. Non sarà in ogni caso solo una petizione on line: il gruppo ha previsto la raccolta di firme anche «portiera a portiera», nei pomeriggi domenicali , rivolgendosi direttamente a gli automobilisti che si troveranno in coda. Se il tanto agognato tunnel parallelo alla Gardesana, quando verrà realizzato a nord di Gargnano fino al bivio di Tignale, bypasserà prima o poi gli intasamenti nelle prime tre gallerie ogivali, resterà invece per gli altri 15 chilometri verso sud da Gargnano a Salò, il delirio a tempo indeterminato. Non sono mancate in questi anni progetti e proposte, ma da Provincia e Regione ancora tutto tace. •. L.Sca.