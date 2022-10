Gardone ha fatto Bingo Dalla Regione un fondo per «Villa Gibertini»

Sono solo quattordici in tutto il Bresciano, su centodue domande complessive finanziate, i progetti che hanno superato l’esame e ottenuto stanziamenti da Regione Lombardia attraverso il bando Ri-Genera per un totale di oltre tre milioni di euro a livello lombardo. Somma destinata alla climatizzazione e gli altri usi energetici degli edifici degli enti locali, integrando interventi di riqualificazione energetica delle strutture, con impianti a fonti rinnovabili. Tra i pochi progetti che risultano assegnatari dei fondi c’è sulla riviera del Parco alto Garda bresciano anche Gardone Riviera, che porta a casa il secondo stanziamento più corposo dell’intero lotto, ammontante a 312 mila 248 euro, subito dietro Barbariga con 360 mila euro. Nello specifico della «Città Giardino» i finanziamenti saranno interamente utilizzati per la riqualificazione energetica di «Villa Gibertini», edificio di proprietà comunale come tutta l’area esterna pertinenziale. L’edificio è situato in via Trieste, la strada che conduce alla frazione di Morgnaga, non distante dalla sede dell’istituto alberghiero «Caterina De Medici». L'area in cui sorge il fabbricato, attualmente ospita sei unità residenziali destinate agli anziani oltre ad magazzino e a un laboratorio. Ma il tutto ha bisogno di essere ricondizionato. «La volontà dell’amministrazione comunale – spiega il responsabile dell’ufficio tecnico Giacomo Frigerio – è quella di riqualificare l’intero immobile al fine di ridurne sensibilmente il consumo energetico abbassando i costi di gestione, ottenendo inoltre un importante miglioramento delle condizioni indoor delle unità abitative per anziani». Le scelte sui sistemi impiantistici installati in sostituzione di quelli esistenti (impianti termici a pompa di calore e pannelli solari così come sui sistemi e i materiali isolanti impiegati (cappotto esterno, isolamenti interni e sostituzione serramenti) sono state guidate anche dalla necessità di eseguire i lavori in tempi brevi senza interessare eccessivamente gli interni delle unità residenziali e dalle valutazioni sul contesto paesaggistico. Le tempistiche? «Entro fine anno dovremmo procedere con l’appalto – afferma Frigerio –, poi l’inizio dei lavori in marzo e la chiusura del cantiere entro le ferie di agosto». L.Sca.