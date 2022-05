Gardone Riviera ottiene la 12esima Bandiera Blu

Arriva in contemporanea con questi dati «in rosso», ma non è un premio di consolazione: è una conferma. Per il dodicesimo anno consecutivo, infatti, anche nel 2022 Gardone Riviera potrà fregiarsi della «Bandiera blu», unico Comune della Lombardia a ottenere il riconoscimento per la qualità ambientale, assegnato alle migliori località balneari d’Italia. Il vessillo che indica la qualità ambientale e l’alto livello di offerta turistica sventolerà sulle spiagge del Casinò e del Lido. «Proprio per questo – fa notare Massimo Ghidelli, presidente del Consorzio lago di Garda Lombardia - è fondamentale che i 23 Comuni e le oltre 500 realtà condividano progetti e sforzi comuni. È il momento di fare gioco di squadra». Prospettive? «Il 2022 può essere una buona stagione e in effetti sta andando così, con le prenotazioni che già ci sono per il periodo estivo – è l’analisi di Francesca Cerini, vice presidente del Consorzio, assessore a Desenzano e albergatrice -. Certo, stiamo uscendo dalla pandemia ed è in atto un conflitto che crea un clima generale di insicurezza. Ma vogliamo pensare che il meglio stia per arrivare». Secondo Mauro Carrozza, vicesindaco e assessore al turismo di Sirmione, la stagione 2022 sarà segnata in positivo al netto degli imprevisti anche con il turismo di prossimità: «Non so se saremo ai livelli del 2019 ma ci andremo vicini. Sono cambiate le esigenze del turista e nelle prossime stagioni sarà necessario investire nella qualità». L.Sca.