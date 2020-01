Videosorveglianza ad oltranza

L’obiettivo è creare un deterrente rispetto al degrado e alle attività illecite in alcune zone di territorio, quello del Comune di Gargnano, che è tra i più estesi della provincia. Così, dopo la prima «pioggia» di telecamere, 16 per la precisione, posizionate esattamente tre anni fa nelle piazze e nei tre porti del capoluogo, Villa e Bogliaco, in piazza Vittorio Veneto, nell’area del sagrato della parrocchiale di San Martino, nelle vicinanze del semaforo e, a Nord, all’imbocco della Gardesana, altri strumenti elettronici verranno accesi a breve nelle frazioni. Queste nuove sette postazioni controllabili da remoto e in tempo reale saranno collegate (oggi lunedì è previsto l’inizio dei lavori di installazione) con la centrale operativa della polizia locale, che per questo vedrà potenziato il proprio sistema operativo. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

L.SCA.