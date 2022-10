Gemellaggio con l’Albania nel segno dell’ospitalità

Come sempre accade da cosa nasce cosa e a questo giro, galeotto fu il soggiorno a Limone di Pjerin Ndreu, sindaco di Lëzhe (Alessio), comune albanese in piena espansione turistica di circa 150 mila persone sul mare nel nord-ovest dell'Albania. All'orizzonte c'è infatti il gemellaggio tra i due Comuni non solo con l'obiettivo dell'amicizia, ma una stretta collaborazione in tutti i campi. «Nei giorni scorsi – racconta il limonese Marco Girardi, ex storico direttore del Consorzio turistico Garda Lombardia – una delegazione del nostro Comune è stata accolta a Lëzhe, città dove ci sono molte opportunità di sviluppo con una costa meravigliosa, laguna eccezionale e parchi nazionali ecologici : c'è soprattutto voglia di lavoro e sviluppo di un popolo con cultura antica, In occasione della recente vacanza benacense il sindaco di Lëzhe era rimasto colpito dal livello di organizzazione nel piccolo borgo bresciano: con la complicità del collega limonese Antonio Martinelli e del vice Franceschino Risatti (entrambi albergatori) la vacanza si era ben presto convertita in una full immersion nel comparto dell'accoglienza turistica, coadiuvato dall’artista Gjergj Kola, gardesano d'adozione residente da anni a Limone, che ha fatto da trait d’union, accompagnando la recente visita (dal 15 al 17 ottobre) della delegazione limonese a Lëzhe composta dal vice sindaco Risatti con la moglie e Marco Girardi. •. L.Sca.