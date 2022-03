Genietto di «mate» conquista un posto alle Olimpiadi

Ancora una volta la scuola media lonatese Tarello si distingue per la formazione dei propri studenti portando un alunno, Luca Mussetola, della classe 3 A, alle XX Olimpiadi italiane di Astronomia, indette e organizzate dall’Istituto nazionale di astrofisica a Reggio Calabria dal 3 al 5 maggio. Luca si è classificato tra i primi 27 alunni, categoria Junior riservata ai ragazzi di terza media. Per arrivare a ciò ha dovuto superare una prima selezione organizzata a livello d’Istituto e successivamente una seconda prova interregionale, che si è tenuta nel mese di febbraio, basata sulla risoluzione di alcuni problemi di astrofisica. Tutto questo avviene dopo l’eccezionale performance dello scorso anno, dell’alunna Alice Pirani in una prestigiosa competizione internazionale di inglese. La finalità educativa delle Olimpiadi di Astronomia è la diffusione della cultura astronomica nelle scuole, di cui l’Italia è tradizionalmente ricca di talenti ed eccellenze. «Mi congratulo con Luca - commenta il dirigente Luigi Maria Speranza - e ringrazio i professori Rocco Vernavà, Pietruccio Pierluigi e Annarita Izzo per aver sostenuto la preparazione. È motivo di soddisfazione che in ostri ragazzi possano cimentarsi in sfide con altre realtà nazionali, sempre all’insegna del divertimento e di una sana competizione. L’augurio - conclude il dirigente - è che anche le tante altre sfide e attività che vedono impegnati i nostri ragazzi, mettendoli a confronto con i loro coetanei dell’Italia e del mondo, possano essere viste come segnale di un ritorno pieno alla normalità, in modo da poter dire, citando il Sommo poeta ’e quindi uscimmo a riveder le stelle’».•. R.Dar.