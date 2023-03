Giovani e disoccupati in corsa per il tirocinio

Un’occasione formativa per giovani e disoccupati. C’è tempo fino al 14 marzo per presentare al Comune di Flero la propria candidatura per l’impiego della durata di un anno all’Ufficio tecnico. Venti ore di impiego alla settimana, per una retribuzione mensile di 300 euro per il tirocinio rivolto a disoccupati maggiorenni. Dalla selezione sono esclusi i titolari di una pensione di anzianità o di un vitalizio degli istituti di previdenza, mentre il bando è aperto a chi beneficia di ammortizzatori sociali come NASPI o altre indennità. Oltre al Comune di Flero, che mette a disposizione un posto a tempo determinato nel proprio Ufficio Tecnico, sono molti altri i Comuni bresciani che hanno aderito a questa iniziativa promossa dalla Regione, da Anci Lombardia e da AnciLab. Si tratta di «una iniziativa che consente ai disoccupati o ai giovani che stanno cercando di inserirsi nel mondo del lavoro la possibilità di mettersi alla prova in diversi ambiti comunali diventando, da semplici utenti, anche erogatori di servizi ai cittadini», si legge nella presentazione della selezioe postata sulla pagina web del Comune. Il progetto viene proposto altrove anche con formule diverse con durate di impiego variabili che possono essere di tre mesi, sei mesi, nove mesi o un anno, tenendo sempre occupate, come già detto, circa 20 ore alla settimana. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina web del Comune di Flero o contattare Anci Lombardia tramite il numero di telefono 02.72629640. F.Gav.