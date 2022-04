Giovanissimi in bicicletta nel ricordo di Greta

Strade chiuse al traffico domenica sul promontorio di Toscolano Maderno dalle 13 alle 17 circa (via Religione, via Marconi e via Fermi) per lo svolgimento di una gara ciclistica dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni, patrocinata dall’assessorato allo sport retto dall’assessore Alessandro Comincioli. Al via ci saranno 250 bambini da tutta la Lombardia. La gara dei Giovanissimi organizzata dal Freccia Rossa di Salò è valida (anche) per il 1° Trofeo «We are Greta», dedicato alla giovane 25enne morta il 19 giugno scorso con Umberto Garzarella a causa del tragico impatto con un motoscafo condotto da due tedeschi. Proprio oggi alle 12, l’europarlamentare salodiana Stefania Zambelli (Lega) in compagnia di Elena Garzarella, sorella di Umberto, consegneranno al Ministro della giustizia Marta Cartabia il cd con le 134 mila firme della petizione on line lanciata la scorsa estate per equiparare l’omicidio nautico all’omicidio stradale. •. L.Sca.