Gli albergatori al Comune «Più ascolto e più servizi»

C’è perplessità sulla programmazione turistica tra gli albergatori di Desenzano. «Non siamo stati coinvolti, ma il polso della situazione lo abbiamo noi», dicono. Un malinteso che si è creato dopo che l’assessore al turismo Daniela Poldari ha anticipato alcuni progetti da mettere in campo nel 2023: «Ascolto e mi confronto con tutti, come per i commercianti, le mie porte sono aperte anche agli albergatori», risponde Plodari. Secondo Giuseppe Caccamo, portavoce della categoria, il periodo natalizio è andato bene, anche più del previsto. Ma non è una questione di scelte, bensì di condivisione: «Come presidente del Consorzio albergatori rappresento più di 40 strutture turistiche ricettive di Desenzano e faccio parte della Consulta sul turismo - spiega Caccamo -. La Consulta è stata convocata dall’assessore oltre due mesi fa, quando ci è solo stata illustrata solo una bozza di idee. Gli eventi sono ben accetti. Ma il connubio tra chi vive il turismo direttamente e chi decide non può mancare». Secondo Caccamo, tante presenze di passaggio sul territorio sono utili all’economia, ma non significano turismo: «Siamo i portatori dell’imposta di soggiorno che nel 2022 ha fatto incassare circa un milione e che quest’anno stimiamo porterà 500 mila euro in più - prosegue Caccamo che è anche presidente di Assohotel Lombardia orientale -. Abbiamo accolto l’aumento della tassa di soggiorno a fronte di nuovi servizi. A Desenzano serve più qualità e per allungare la stagione servirebbero eventi a lungo termine: mostre, convegni, festival di alto livello». Gli albergatori a fronte degli aumenti avevano chiesto servizi: bagni pubblici, info point più accoglienti, un miglioramento tangibile del trasporto pubblico, varchi nella zona Ztl del centro, presenza costante della Polizia locale. «Su alcuni punti l’Amministrazione sta lavorando, restiamo in fiduciosa attesa. Il confronto è fondamentale, siamo sempre stati propositivi». Intanto per martedì la Consulta è stata convocata. S.Avi.