Tesori nascosti riemergono dall’oblio: i resti di un antico edificio romano, costruito quasi duemila anni fa, giacevano sottoterra nel perimetro di una villa moderna costruita a Manerba ormai più di mezzo secolo fa, in via della Rocca praticamente di fronte al Museo archeologico, in una zona già ricca di ritrovamenti. SONO TORNATI alla luce alla fine dello scorso anno, durante i lavori di ristrutturazione dell’immobile privato: come da prassi, in una zona sottoposta a vincolo, sono stati seguiti da vicino dalla Soprintendenza archeologica della Lombardia, che ha incaricato della supervisione l’archeologo Angelo Ghiroldi. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola