Desenzano, Grancasa non chiuderà: salvi i 30 posti di lavoro

La luce in fondo al tunnel, finalmente, per i 30 lavoratori (e altrettante famiglie) dello store «Grancasa» di Desenzano: dopo mesi di attesa, contratti di solidarietà, timori di smantellamento e lotte sindacali, adesso è confermato che il negozio non chiuderà. Nel nuovo piano di ristrutturazione del gruppo Grancasa, che conta una ventina di punti vendita in Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto e Umbria, verrà infatti garantita la continuità dello storico store gardesano (aperto dal 1984 in via Colombare di Castiglione, tra i più longevi del marchio), per cui si prevedono anche interventi di restyling, investimenti per migliorare aggiornare l’offerta.

Lo ha comunicato l' azienda ai lavoratori e ai sindacati nell'ultimo (ed ennesimo) incontro di questi giorni

«Il contratto di solidarietà su Desenzano - spiega Luca Di Natale della Filcams Cgil - è stato prorogato di un anno, fino al febbraio del 2024. A maggio è previsto l'avvio della prima fase di messa a punto del negozio, che verrà ridimensionato nella superficie, ma in poche settimane comincerà ad accogliere nuova merce, e ad oggi non risultano giorni di chiusura neanche durante i lavori». Si ipotizza poi che, negli spazi del capannone Grancasa, possano essere ospitati nuovi negozi e nuovi marchi.

Punto vendita chiuso a Mantova

Non è andata bene, invece, per lo store di Mantova, anch'esso gestito dalla società Il Mercatone di Desenzano srl, controllata Grancasa: ha chiuso i battenti per sempre e per i 7 lavoratori ancora in servizio è già scattata la Cassa integrazione straordinaria. Per loro c'è anche l'opzione per il trasferimento a Desenzano, ma nel contempo è stata avviata una procedura di mobilità volontaria, che interessa anche Desenzano, con incentivi e buonuscite per chi volesse lasciare. La crisi Grancasa si trascina ormai da anni, acuita dalla pandemia: i lavoratori sono in mobilitazione dalla scorsa estate, nel mezzo anche due scioperi (in agosto e a ottobre). La lotta a volte paga: «La salvaguardia occupazionale e il rilancio dell'attività di Desenzano sono un buon risultato - conclude Di Natale - ma purtroppo non possiamo parlare di vittoria. In pochi anni, a Desenzano, siamo passati da oltre 115 dipendenti a circa 30. Una riduzione pesante». •.