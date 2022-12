Grazie ad «Ago il pesce di lago» il mondo sommerso sarò visibile

È stato presentato nella sede di Brescia della Regione Lombardia, in via Dalmazia in città, il nuovo «ambasciatore» dei laghi, ideale rappresentazione di un ecosistema e in un certo senso di un mondo. Si chiama «Ago il pesce di lago», ed è un simpatico personaggio cartoon, che nei prossimi mesi darà voce a tutti i pesci della provincia, per presentarli, farli conoscere e valorizzarli. “Siamo felici di aver dato vita ad Ago(stino)” commenta Germano Bana, vice presidente dell’Upbs, l’Unione pescatori bresciani, ideatore con lo staff di «Brescia Pubblicità» del logo che dà visibilità, simpaticamente, al popolo sommerso del Benaco. «La nostra associazione - continua Bana - é partner del Progetto Gardiian (acronimo di Garda Idro Iseo Acqua e Natura) e, oltre ad occuparci della parte comunicativa di Ago il pesce di lago, abbiamo affidati anche ruoli operativi sul campo. Tra questi abbiamo ricevuto l’incarico di realizzare anche una nuova scala di rimonta per le trote lacustri nel torrente di Toscolano Maderno, un progetto importante che vede anche il contributo dell’associazione locale La Fario Zps e il gemellaggio con il partner svedese Dammån Fvo». «Il progetto - approfondisce Germano Bana dell’Unione pescatori bresciani - è promosso e coordinato dal capofila Parco alto Garda bresciano e patrocinato da Regione Lombardia: si lavora essenzialmente al miglioramento della biodiversità e alla connessione ecologica tra alcuni torrenti tributari dei laghi, corsi d'acqua di estrema importanza perché sostengono numerose specie animali e vegetali molte delle quali, come le trote, utilizzano entrambi gli ecosistemi per poter completare il proprio ciclo biologico». Tradotto in soldoni «gardesani», con il progetto Gardiian consolida ed estende i risultati ottenuti dal precedente, incoraggiante progetto sul torrente di Toscolano, applicandoli ad altri immissari del lago di Garda creando nuovi corridoi ecologici per la riproduzione della trota lacustre (a Barbarano, Campione e Limone) esportandoli poi, dopo il primo lotto dei lavori gardesani, ai laghi d’Idro ed Iseo. Nello specifico del torrente Toscolano le azioni verranno appunto estese ancora più a nord, fino dietro il Municipio grazie proprio alla nuova scala di rimonta già progettata che sarà realizzata dalla stessa Upbs. L’iniziativa del costo complessivo di un milione 322 mila e 893 euro euro, è stata premiata da Fondazione Cariplo, attraverso il bando «Capitale naturale 2019» con 750 mila euro, oltre la metà del costo complessivo, mentre la restante parte, 573.893 euro è cofinanziata. «Il progetto – chiosa l’assessore regionale Fabio Rolfi - sta portando a risultati concreti in materia di promozione di un utilizzo sostenibile delle risorse ambientali, un valore aggiunto utile a tutta la filiera dal pescatore, alla ristorazione e al turismo enogastronomico». •. L.Sca.