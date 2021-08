«Green pass, il Garda è pronto. Speriamo di non chiudere più»

Da domenica quasi tutta la Penisola è in ferie ma a complicare la situazione sulle tanto agognate vacanze aleggia l’introduzione e l’utilizzo del Green pass, ovvero l'obbligo di certificazione vaccinale per accedere a molte attività (vedi box a fianco). Sulla sponda bresciana del lago di Garda, motore trainante del comparto turistico provinciale, la novità viene accettata dagli operatori di settore come uno sgradevole sciroppo da ingurgitare per combattere la tosse. «Sovente quando si introducono disposizioni che riguardano il settore dell’accoglienza, il giudizio dei nostri associati non è uniforme – ammette con la consueta franchezza il direttore del Consorzio turistico Garda Lombardia Marco Girardi -: c’è chi afferma che in questo modo si può procedere in sicurezza, altri invece sostengono che il Green pass può creare problemi. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola