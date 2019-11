Guardia Costiera: pieno di carburante con i fondi natalizi

Ci sono 87 mila euro da mettere sotto l’albero di Natale della Guardia Costiera di Salò. A tanto infatti ammonta il finanziamento complessivo di Lombardia, Veneto e provincia autonoma di Trento per l’espletamento del servizio sul più grande lago italiano. Ricordiamo che quello della Guardia Costiera sul lago di Garda è un servizio unico in Italia e reso in forma continuativa con nucleo operativo attivo 24 ore su 24 per 365 giorni. Vede il coinvolgimento e la collaborazione di tre livelli governativi: i Comuni, Lombardia, Veneto, Trentino e lo Stato, rappresentato dalla Guardia Costiera. Per questo motivo regione Lombardia tramite l’Autorità di bacino dei laghi Garda e Idro mette a disposizione del nucleo di stanza a Salò 47 mila euro di cui 35 mila per le spese di carburante, di gestione e manutenzione dei mezzi nautici e delle attrezzature e altri 12 mila per «l’espletamento del servizio». (...)

L.SCA.