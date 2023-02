I «Giardini d’agrumi» alla Borsa del turismo

Esposizioni, laboratori didattici, momenti musicali, mercatini dell'artigianato e soprattutto visite guidate alle limonaie private (con «contaminazioni» anche negli storici agrumeti e giardini dei Comuni limitrofi), seguendo i percorsi storici delle vie Crocefisso e San Giacomo, luoghi dove vengono tutt'oggi coltivati gli agrumi, in qualche caso ancora secondo le tecniche storiche. Torna dunque, mai come in questo caso «a grande richiesta» come si usa dire, la prestigiosa e storica rassegna dell’alto Garda «Giardini d’Agrumi», con epicentro a Gargnano, manifestazione dedicata alla promozione e valorizzazione delle straordinarie limonaie alto gardesane. Sono le caratteristiche serre realizzate dal XIV secolo per proteggere dai rigori invernali le coltivazioni di agrumi alla latitudine più a nord del mondo. Complice il ponte del 25 aprile, la rassegna organizzata dalla cooperativa agricola Terre & Sapori con la collaborazione del comune di Gargnano e della parrocchia di San Martino si svolgerà in quattro giorni anziché tre, da sabato 22 aprile a martedì 25. Le date ed il programma preciso verranno ufficializzati proprio oggi da Andrea Arosio del comitato organizzatore gargnanese allo stand del Consorzio turistico Garda Lombardia, presente alla Bit, Borsa internazionale del Turismo in programma da oggi fino a martedì all’Allianz MiCo di Milano. Sicuramente un brillante biglietto da visita per il territorio. L.Sca.