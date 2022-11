I sindaci del Garda: «Decisione inaccettabile»

Giunge unanime il coro di dissenso dei quattro sindaci dell’area comprensoriale del parco alto Garda bresciano di Limone, Tremosine, Valvestino e Magasa, verso l’annunciata decisione della Provincia autonoma di Trento di chiudere i rubinetti del Fondo per i Comuni di confine. Come definito con l’intesa 14 settembre 2014, ai 48 Comuni confinanti tra le regioni di Lombardia e Veneto, vengono destinati ben 80 milioni di euro all'anno, provenienti in parti uguali, dai bilanci delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Una manna straordinaria e strategica per i quattro Comuni dell’area Parco che possono periodicamente finanziare interventi su infrastrutture, sviluppo locale, servizi alla persona, marketing territoriale e aiuti alle imprese individuati nell'ambito di proposte di sviluppo a carattere provinciale. Per la cronaca, ogni anno sono distribuiti ad ogni Comune 500 mila euro in quota fissa più altri investimenti per progetti strategici. «Non capisco in base a quali assunti o analisi si possa arrivare a ipotizzare questa decisione che avrebbe dell’assurdo – ammette il sindaco di Magasa Federico Venturini -: devono capire che quei soldi se non vanno ai fondi di confine vanno a Roma, non restano certo nelle loro casse. Sono soldi statali riversati per i fondi di confine. Ho dubbi sulla possibilità di bloccare i flussi, considerato che vengono utilizzati per favorire anche l’economia trentina. Giusto per dire, sarebbe meglio spendessero quelli che hanno già in mano, ad esempio i 34 milioni di euro per realizzare il tunnel tra la Valvestino e le Giudicarie che non hanno ancora speso. Vedremo, io non sono in ogni caso preoccupato». Interpellato sulla questione, nella duplice veste di primo cittadino di Valvestino e presidente della Comunità Parco Davide Pace, preferisce non commentare. Decisamente più loquace il vicesindaco del Comune di Limone Franceschino Risatti: «Sono polemiche sterili ed inutili – premette -: stiamo parlando di fondi che Trento non può trattenere. Se non li danno a noi li devono mandare a Roma. Nello specifico del nostro Comune, vorrei sottolineare che sono più i soldi che Limone da a Trento con la nostra economia di quelli che riceviamo. Basta vedere solo in questo periodo che abbiamo in paese a lavorare circa 50 ditte edili trentine che lavorano. Per ora abbiamo ricevuto solo i soldi della ciclabile che peraltro quando verrà terminato il tratto di collegamento con Riva, servirà non poco anche a loro». «L’assessore potrà mettere in discussione la legge – afferma il sindaco di Tremosine Battista Girardi, ma si tratta di un percorso che non ci aggrada. La legge riconosce le disparità della Provincia autonoma di Trento con i Comuni di confine, e per ora i livelli di perequazione non sono stati ancora ultimati. Secondo me dovrebbe essere mantenuta proprio per continuare il percorso. Interromperlo, verrebbe meno lo spirito di collaborazione tra territori. Penso sia evidente». •. L.Sca.