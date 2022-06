I travel influencer Francesca e Tommaso in tour tra Brescia e il lago di Garda

Vanity Fair ha inserito il loro profilo @TakeMyHeartEverywhere al terzo posto nella classica di quelli più efficaci nell’influenzare il pubblico italiano e internazionale. Vantano 540mila followers solo su Instagram ed una media di 11mila interazioni mensili (costantemente in crescita). Di più: con l’account @travellingthroughtheworld raggiungono 2,7 milioni di followers nel mondo.

Loro sono Francesca e Tommaso, coppia nella vita privata e professionale, che coi loro profili @TakeMyHeartEverywhere e @TravellingThroughTheWorld, catturano istantanee dei loro viaggi in giro per il mondo, ricche di colore, contrasto e profondità. Nel loro portfolio-collaborazioni – solo per citarne alcuni - spiccano nomi di brand e player turistici internazionali come Lonely Planet (l’editore numero uno al mondo nel settore travel), Trentino Marketing, il luxury hotel Shangri-La Paris con vista sulla Tour Eiffel, Love Great Britain (la Destination Management Organization del Regno Unito), il marchio di elettronica e telefonia Oppo, Fidenza Village e l’iconico resort Cavo Tagoo Mykonos.

Richiestissimi dai brand italiani e internazionali, acclamati da una community in costante crescita che non esita ad affidarsi a loro per consigli e spunti di viaggio, grazie a Visit Brescia dal 19 al 21 giugno la coppia di social media manager e creatori digitali sta visitando per la prima volta la città e l’area del Lago di Garda. Il tour studiato è per mostrare alcune delle eccellenze culturali e archeologiche, legate allo shopping e a una tipologia di artigianato che tange l’arte e la ricerca, sempre più apprezzato da nicchie di pubblico amanti del made in Italy.

Tappe del viaggio saranno: Sirmione (centro storico e Aquaria Thermal SPA), Salò da visitare a piedi e con il tour in barca, il Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera. A Brescia: Brixia - Parco archeologico di Brescia romana con la Vittoria Alata, le tre Piazze della Loggia, Vittoria e Paolo VI, Piazzale Arnaldo e la Pinacoteca Tosio Martinengo. Spazio anche alle vie dello shopping con ingresso ai laboratori di ceramica attivi nel quartiere Carmine e alle boutique di essenze. Tutto questo catalizzerà l’attenzione dei follower della coppia, che posterà aggiornamenti sull’itinerario, con consigli sulle attrazioni da non perdere, i luoghi in cui pernottare o fermarsi per un aperitivo con vista, le vie e i negozi dove acquistare souvenir che si trovano a Brescia e non altrove.