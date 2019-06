I «veti incrociati» bloccano la ciclabile Riva-Limone Fumata nera in Trentino

Nuovi intoppi per la ciclabile Riva-Limone, la necessaria prosecuzione trentina del magnifico percorso dell’alto Garda bresciano. Mai fare i conti senza l’oste, è l’adagio, dove in questo caso l’oste si identifica con i proprietari della «Casa della trota». Si tratta di un comparto immobiliare da anni in abbandono tra Riva e Limone a fianco della strada Gardesana, sul quale la nuova ciclopedonale avrebbe dovuto, o dovrebbe secondo gli ottimisti, passare nel parcheggio realizzato sopra il tetto dell’ex albergo. Così si prevedeva dal progetto di riqualificazione dell’ex ristorante a strapiombo sul lago, e anche i recenti annunci della giunta trentina per collegare nel più breve tempo possibile il tratto della ciclopedonale limonese con Riva del Garda sembravano intendere che tutto potesse risolversi in tempi brevi. INVECE non è così. (...)

L.SCA.