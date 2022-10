Contestato il progetto di salvaguardia del carpione: «Si estingue, ma così non lo salverete»

La recente partecipazione al bando europeo «Life» della Comunità europea da parte della Comunità del Garda, ente capofila con il progetto a salvaguardia del Carpione, pesce endemico del Benaco ormai a rischio estinzione, ha sollevato qualche voce fuori dal coro. L’obbiettivo dichiarato dell’adesione al bando europeo è quello di ottenere fondi (1,7 milioni di euro) per salvare dall’estinzione questo pesce. Ma c’è chi, nello specifico un gruppo di cittadini e pescatori dell’«Associazione per la salvaguardia del carpione» di Gargnano e Toscolano Maderno, dissente dai contenuti dell’iniziativa.

Progetto di salvaguardia bocciato per "inattendibilità scientifica

«La richiesta di fondi – è argomentato - era già stata ripetutamente presentata negli anni passati, sulla scia dei primi passi compiuti a partire dal lontano 2008, in direzione della tutela di questa specie. Tuttavia, le proposte non sono state approvate per tre volte consecutive. La bocciatura si fondava sulla “inattendibilità scientifica del progetto” presentato della società Graia, consulente della Regione Lombardia dai tempi della presidenza Formigoni.

La nuova proposta sembra identica alle precedenti - si obietta - nella formulazione e nella progettualità. Cambiano, significativamente, i promotori. Il balletto delle competenze va di nuovo in scena come se fosse una semplice questione procedurale, un aspetto tra i tanti di normale burocrazia, e non una corsa contro il tempo da non sprecare. Non compare più il Parco dell’alto Garda, primo organismo ad accendere i riflettori sul problema: al suo posto figura la Comunità del Garda».

Carpione specie endemica e a rischio estinzione

L’obiezione degli associati di Toscolano e Gargnano entra anche nel merito: «Considerare il pesce siluro e non il coregone (specie alloctona) come antagonista del carpione è scientificamente infondato e, soprattutto vano, in aperto contrasto con gli scopi conservazionisti della specie che si vuole tutelare». Con il carpione stiamo parlando di una specie ittica endemica del Garda (la specie esiste solo nel nostro lago), dal 2005 nella lista del Wwf delle dieci a più immediato rischio di estinzione: se scompare dal lago, scompare per sempre nel mondo.

Leggi anche Il siluro sta colonizzando il Garda: a rischio tutti gli altri pesci

Allevamento del carpione in cattività

Ulteriori perplessità riguardano proprio i carpioni parcheggiati per la Regione Lombardia all’azienda commerciale di troticoltura: «La semina per il ripopolamento effettuata con questi carpioni nell’aprile del 2017 si è rivelata un enorme “buco nell’acqua”. Le procedure di allevamento del carpione in cattività sono, infatti, difficilissime. La selezione in questi allevamenti, con il progredire della genealogia, ha formato pesci geneticamente diversi, sempre più “domestici” e meno selvatici. Non per caso, manifestando comportamenti innaturali, i “carpioni” seminati sono finiti quasi tutti nelle reti per i coregoni dei pescatori».