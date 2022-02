Il caso-coregone alla Rai Rolfi ripropone la deroga

Approda anche negli studi televisivi di «Mi Manda Rai Tre», la querelle sullo stop allimmissione del coregone nel Garda, specie ittica ora considerata alloctona dopo il discusso decreto ministeriale che di fatto vieta all’incubatoio ittico di Desenzano la semina stagionale. A rischio c’è un indotto economico considerevole legato alla pesca professionale e sportiva, alla ristorazione e all’immagine turistica del lago. Sul Garda stiamo parlando di circa un centinaio di pescatori professionisti e almeno 3.000 pescatori ricreativi. Nello studio Rai erano presenti l’assessore regionale Fabio Rolfi, Antonio Nicoletti responsabile nazionale Biodiversità di Legambiente e Pietro Genovesi, responsabile coordinamento fauna Ispra. Non sono mancate scintille. «Stiamo parlando di una specie introdotta nel lago poco prima dell’unità d’Italia – afferma Rolfi -. Problemi all’ambiente durante tutto questo tempo secondo noi il coregone non ne ha portati. Studiamo, accertiamo e verifichiamo, ma non arrivare tout court ad un divieto netto che non tiene conto sui tre laghi in cui viene pescato (Garda, Iseo e Como) che questa è la specie che tiene in piedi la filiera della pesca» Ma come conci liare due indirizzi opposti? «E’ stato introdotto il divieto di immettere in natura, le specie aliene ma in qualche caso esiste la possibilità di deroga – specifica Pietro Genovesi di Ispra -: non è l’aspetto temporale che incide, piuttosto se fanno impatti o no. La deroga permette l’introduzione di specie aliene purché non causino particolari impatti sull’ambiente. Nello specifico del lavarello/coregone,con la Lombardia ci è stata chiesta una deroga. Abbiamo chiesto approfondimenti e siamo in attesa di vedere attraverso gli ittiologi se può essere concessa. E’ probabile, perché la specie vivendo nei laghi non si espande e mangia plancton».Netto il rifiuto di Legambiente: «Evitare forzature con la deroga – afferma Nicoletti -. Non bisogna pensare solo ai pescatori ma agli habitat. Se si curano gli habitat si cura anche chi lavora con questi». Ma non finisce qui. •. L.Sca.