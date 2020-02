Il Chiaretto in passerella sulla Croisette

La Valtenesi del vino rosa, Chiaretto e non solo, in trasferta al Pink Rosé Festival, prima fiera professionale (riservato al b2b, business to business) dedicato ai vini rosati che a Cannes, in Francia, ha appena concluso la quarta edizione. Sulla Croisette già celebre per il festival del cinema hanno sfilato le cantine Turina e Costaripa di Moniga, La Perla del Garda di Lonato, Avanzi di Manerba, Pratello di Padenghe e Conti Thun di Puegnago. Alla due giorni d’Oltralpe, che si è chiusa venerdì, hanno partecipato più di 100 produttori da tutto il mondo, provenienti da più di 20 Paesi diversi, oltre a decine e decine di buyers. In meno di 48 ore sono stati organizzati più di 700 eventi dedicati per far incontrare produttori e acquirenti. E tra bollicine e chiaretti, anche i vignaioli nostrani hanno avuto i loro meritati attimi di celebrità, protagonisti di una «masterclass». (...)

A.GAT.