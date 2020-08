Il Garda da sponda a sponda come «regalo» per i 40 anni

Ma quale torta e candeline, di questi tempi meglio regalarsi un’impresa di compleanno a distanziamento sociale incorporato, attraversando il lago da sponda a sponda a nuoto in solitaria. Così ha pensato Gennaro Beltrami, nato a Napoli 40 anni fa, bancario finanziario a Verona: ieri mattina alle 11.30 si è tuffato in acqua partendo sulla costa bresciana dalla sede del Circolo Vela di Gargnano, approdando poi sulla costa veneta dopo 2 ore e 5 minuti di bracciate in mezzo al lago, a Castelletto, sede del Circolo vela di Brenzone. «Non fosse stato per qualche corrente sfavorevole - ha ammesso all’arrivo - avrei potuto scendere sotto le 2 ore, ma va benissimo così». SETTE i chilometri di passione (in tutti i sensi) nuotati da Beltrami, seguito «passo passo» da due natanti con il team del sodalizio veneto. «Anche se faccio parte della squadra del Fiumane Triathlon - ha spiegato Beltrami prima della partenza da Bogliaco - è la prima volta che nuoto una distanza così lunga. (...)

Luciano Scarpetta