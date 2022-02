Il ladro della lavanderia ritorna a fare razzia

La lavanderia self-service Speed Queen di via Vittorio Veneto, in centro a Desenzano, è di nuovo nel mirino dei ladri, a poche settimane dall’ultimo furto: un malvivente solitario è entrato in azione venerdì sera poco prima delle 21, quindi con il negozio ancora aperto. Vestito di nero e con il volto coperto, è riuscito a svaligiare la cassa portandosi via almeno 300 euro in contanti. Da quanto si vede dalle telecamere interne, che l’hanno inquadrato dall’inizio alla fine, il ladro sarebbe entrato dall’ingresso principale come un normale cliente (come detto la lavanderia a quell’ora è ancora aperta) per poi, una volta dentro, forzare la porticina di servizio, da cui avrebbe cominciato a manomettere la cassa automatica. Dopo aver trafficato un po’ sul retro, è tornato di fronte alla cassa e l’ha letteralmente aperta, se non addirittura sfondata, riempiendosi le tasche di contanti prima di allontanarsi nel buio della sera. È il secondo colpo, purtroppo riuscito, in poco più di due mesi: l’ultimo risale ai primi di dicembre, quando un ignoto scassinatore aveva messo a segno il furto addirittura la domenica pomeriggio, riuscendo ad arraffare circa 800 euro. Per la cronaca, solo poche ore prima, la stessa persona aveva colpito in una lavanderia di Brescia. «Non sappiamo se sia la stessa persona dell’altra volta - spiega Carlo Claverini, titolare di Desenzano Loft, società che gestisce anche la lavanderia di via Vittorio Veneto - ma in ogni caso spero che lo trovino per fargliela pagare». Nel frattempo ieri il furto è stato denunciato ai carabinieri, a cui sono stati consegnati anche i filmati della videosorveglianza: i militari stanno sondando il terreno, anche perché qualcuno potrebbe aver visto il ladro allontanarsi (siamo a due passi da piazza Garibaldi, e residenti e passanti non mancano mai). Il tema dei furti seriali nelle lavanderie è da tempo un caso nazionale: se ne era occupato anche Striscia la Notizia, che aveva raccolto le testimonianze dei derubati anche sulla sponda veronese del lago di Garda. Domanda lecita: che sia sempre membri della stessa banda ad agire? •. A.Gat.