Il Mago Alesgar ha incantato Whatsapp

In arte è il Mago Alesgar e regala a centinaia di bambini momenti magici attraverso «video magie» e il programma «Wawawiwowa» che va in onda su oltre 60 radio italiane e straniere. E il riconoscimento ufficiale è arrivato dal mitico mago Silvan, che lo ha inserito nel suo ultimo libro «La nuova Arte Magica», con la prefazione di Vittorio Sgarbi: una consacrazione per il desenzanese Alessandro Gardenato, entrato a far parte a pieno titolo nel mondo della magia. In questi tempo di «zone rosse», il mago continua ad intrattenere i più piccoli regalando momenti di svago dal sapore un po’ vintage insieme a sua moglie, la fatina Giulietta, al Saggio alieno, al Maestro gufo jukebox e all’Albero burlone: «Con eventi e feste sospesi per la pandemia ci si deve reinventare - racconta il mago Alesgar -. I bimbi hanno bisogno di storie magiche e di spazi per sognare». (...)

L.SCA.