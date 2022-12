Il Monte Comer messo al sicuro dai paramassi

Nuovo anno, urgenze vecchie a Gargnano, con le mitigazioni del rischio crolli rocciosi dall’ormai famoso monte Comer. L’altro giorno in Giunta è stato approvato il progetto esecutivo del primo lotto dei lavori dell’importo di 2 milioni di euro finanziato da Regione Lombardia. La somma verrà destinata alla realizzazione di valli paramassi e il posizionamento di reti sul versante di nuova generazione. Insufficienti in ogni caso per realizzare l’intero intervento del costo di 4 milioni di euro per il tratto di versante compreso fra la Val di Gaz e la valle del Rio San Martino, un versante roccioso dal quale potrebbero staccarsi masse rocciose che inevitabilmente precipiterebbero su edifici abitati. Per questo, si è stabilito di percorrere la procedura dei due lotti, con la necessaria puntualizzazione che il completamento delle opere attinente al secondo lotto, dovrà essere eseguito in continuità con il primo lotto ed al più presto possibile, per completare la copertura. Il bando dei primi lavori sarà predisposto dopo le festività e le opere dovrebbero ragionevolmente iniziare per l’inizio della primavera. Gli interventi? Attivi in parete per ridurre drasticamente le probabilità di crolli di volumi rocciosi superiori ai 5,5 mc e passivi di intercettazione sul versante in occasione di crolli rocciosi di volume inferiore ai 5,5 mc. Il sistema di intercettazione adottato è costituito da una doppia fila di barriere paramassi, poste a una distanza di 15-20 metri, modalità che permetterà di utilizzare anche le altre barriere paramassi posizionate in precedenza sullo stesso versante. In pratica se la barriera di monte sarà investita da massi con energie superiori alla sua capacità energetica, metterà comunque i massi intercettati a terra e li recapiterà alla barriera della fila inferiore, senza che questi possano riacquistare velocità ed energia. Tutto a ridosso dell’Eremo di San Valentino, area contrassegnata nel novembre 2018 dal distacco di un macigno di 6 mc: rotolò a valle con una traiettoria che coinvolse via delle Limonai e alcune abitazioni adiacenti, finendo poi la sua corsa nel Rio Guandalini. In fase di stesura del progetto definitivo, a seguito di ulteriori sopralluoghi in parete e del confronto con i tecnici della Regione Lombardia, si è inoltre deciso di monitorare l’intera parete ad intervalli temporali con strumentazione radar interferometrica. •. L.S.