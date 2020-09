Il nuoto dà spettacolo con «Swim the Island»

Con più di 800 partecipanti, 3 competizioni e una nuova proposta, prende il via oggi a Sirmione «Swim the Island» di Trio Events: è la manifestazione, nata in Liguria e diventata internazionale in pochi anni, dedicata al nuoto in acque aperte. Alle 14 i gruppi di tre persone si sfideranno su una distanza di 800 metri con partenza e arrivo alla spiaggia del Prete. Alle 16 la Short Swim, con un percorso intermedio di 1800 metri dalla stessa spiaggia e arrivo al lungolago Diaz. Alle 19 la nuova proposta di quest’anno, che lega cultura e sport: dopo la visita guidata alle grotte di Catullo, al tramonto prenderà il via dalla Giamica una nuotata non competitiva fino alla spiaggia delle Muse con aperitivo in riva al lago. Domani il gran finale, con la prova più attesa e oltre 400 atleti: la circumnavigazione di tutta la penisola per un totale di 3200 metri da coprire, si stima, in 2 ore. La due giorni si svolge nel rispetto di tutte le norme anti-Covid. (...)

S.AV.