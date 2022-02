Il percorso pedonale racconta la limonaia

Angoli di Garda «mediterraneo» continuano ad essere riqualificati sulla «riviera dei limoni». Tra i cantieri dei sotto servizi nella zona retrostante piazza San Marco a Maderno e piazzale Salvo D’Acquisto, spicca anche il corposo restyling alla limonaia comunale (ai margini del supermercato Conad) che un tempo fiancheggiava il parco della residenza estiva dei Gonzaga. «Adesso verrà riqualificata - illustra l’assessore all’urbanistica Ermanno Benedetti - per consentire il passaggio delle persone al suo interno». Una passerella in legno sta infatti per essere realizzata e consentirà a lavori finiti di visitare durante il cammino l’antico manufatto agricolo. La limonaia verrà anche completata, riproponendo gli «sparadoss», la struttura lignea andata persa, termine dialettale che indica le orditure di travi sulle quali venivano appoggiate le strutture in legno e vetro destinate a proteggere dai rigori invernali le piante di agrumi. «Il passaggio pedonale consentirà di percepire come veniva effettuato nei secoli passati il sistema colturale dei limoni. Un sistema di illuminazione inoltre consentirà di valorizzare le canalette in pietra che servivano a convogliare l’acqua per irrigare le piante». Stiamo parlando di manufatti unici presenti solo qui sulla riviera occidentale del lago alla latitudine più a nord al mondo, dove un tempo venivano (in qualche caso ancora oggi) coltivati i limoni. Presenti dal XV secolo le limonaie vennero progressivamente abbandonate dalla fine dell’800 quando il sistema produttivo entrò in crisi per il diffondersi di una grave malattia, la concorrenza degli agrumi meridionali e la produzione sintetica di acido citrico. Luoghi che adesso i Comuni stanno valorizzando in grande stile anche a fini museali e turistici. Un esempio su tutti la limonaia del Castel di Limone: nel 2021 dal 1 maggio al 31 ottobre hanno visitato il sito ben 107.150 persone portando nelle casse del Comune la bellezza di 210.098 euro. Qualche km più a sud si trova invece la limonaia del Prà di Tignale una delle limonaie più grandi ancora perfettamente in produzione su tutto il comprensorio benacense, riconosciuta dal 2011 «Ecomuseo» da Regione Lombardia. Nella “capitale” di Gargnano dove alla metà del XIX secolo, si esportavano 8 milioni di limoni raccolti sui 15/20 complessivi delle 35 mila piante di tutta la riviera, sono ancora tanti i privati che tengono in vita questa coltura, o meglio, cultura.•. L.Sca.