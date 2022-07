«Il prefetto convochi un tavolo di emergenza»

«Massima stima e fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine. Ma allo stesso tempo c’è bisogno di rafforzare la sicurezza a San Felice». Il sindaco Simone Zuin, che chiede aiuto al prefetto. «Credo sia evidente a tutti che ci troviamo di fronte a un fenomeno inquietante e pericoloso – spiega il primo cittadino –. I responsabili dei roghi sono criminali di alto livello che vanno fermati. Il sindaco ipotizza la convocazione di un tavolo sulla sicurezza a San Felice. «Le indagini devono dare risposte, identificando i mandanti e gli esecutori dei raid incendiari - continua Zuin -. San Felice è un paese che vive di turismo l’ombra della criminalità può devastare l’immagine e l’economia. Per quanto ci riguarda proseguiamo il nostro impegno a fianco delle autorità e della Motoragazzi». Infine la stoccata: «Dispiace che alcuni amministratori di opposizione, davanti a fatti di questa gravità, non solo non si sono fatti sentire per manifestare solidarietà, ma addirittura li strumentalizzano per motivi politici». A.Gat.