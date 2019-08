Le opere preliminari sono inziate, ma l’apertura dei cantieri dell’Alta Velocità ferroviaria sul Garda non è mai stata così vicina. Cepav due, seguendo le scadenze fissate nell’accordo con Rete Ferroviaria Italiana, ha indetto una gara, con procedura ad evidenza pubblica di tipo aperta, per l’affidamento dei lavori di realizzazione della galleria naturale di Lonato e delle relative opere di consolidamento collegate. L’ importo a base d’asta è di 204.983.361,21. Le domande di partecipazione, corredate della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica ed economica dovranno essere prodotte 4 ottobre 2019. La Tav Brescia-Verona è uno dei tasselli del Core Corridor Mediterraneo. Sviluppandosi in parte in affiancamento all’autostrada A4, attraversa la Lombardia e Veneto, 11 Comuni nelle province di Brescia, Mantova e Verona. Il progetto prevede la realizzazione di un tracciato ferroviario di circa 48 chilometri, compresi i 2. (...)

